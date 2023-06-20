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Українські сили провели успішні контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту – ISW

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 05:16
Українські сили провели успішні контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту – ISW
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Українські війська 19 червня провели успішні контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Російський "воєнкор" повідомив, що 19 червня українські війська продовжили атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута. Він повідомив, що українські війська просунулися вперед біля Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута).

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додатково повідомила, що за останній тиждень українські війська на Запорізькому напрямку просунулися до 7 км і звільнили 113 кв. км території, в тому числі 8 населених пунктів на заході Донецької і Запорізької областей.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, підтверджують, що українські війська звільнили П'ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

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"Воєнкори" також повідомляли про бої на південь і південний захід від Оріхова впродовж дня 19 червня".

Деталі: В інституті також зазначили, що, за оцінками Міністерства оборони Великобританії, РФ, ймовірно, перекинула значну частину угруповання військ зі східного берега Херсонської області на Запорізький і Бахмутський напрямки, щоби протистояти українським контрнаступальним діям. 

Теми: війнаконтрнаступРосія
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