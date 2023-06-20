Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские силы провели успешные контрнаступательные действия на трех участках фронта – ISW

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 05:16
Украинские силы провели успешные контрнаступательные действия на трех участках фронта – ISW
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Украинские войска 19 июня провели успешные контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Российский "военкор" сообщил, что 19 июня украинские войска продолжили атаки на северо-запад, северо-восток и юго-запад от Бахмута. Он сообщил, что украинские войска продвинулись вперед возле Краснополовки (около 12 км к северо-востоку от Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр дополнительно сообщила, что за последнюю неделю украинские войска на Запорожском направлении продвинулись до 7 км и освободили 113 кв. км территории, в том числе 8 населенных пунктов на западе Донецкой и Запорожской областей.

Реклама:

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали к югу от Великой Новоселки на западе Донецкой области.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, подтверждают, что украинские войска освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области.

"Военкоры" также сообщали о боях к югу и юго-западу от Орехова в течение дня 19 июня".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В институте также отметили, что, по оценкам Министерства обороны Великобритании, РФ, вероятно, перебросила значительную часть группировки войск с восточного берега Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления, чтобы противостоять украинским контрнаступательным действиям.

Темы: войнаконтрнаступлениеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
война
ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде
Защитники накрыли 23 подразделения артиллерии и 2 узла связи оккупантов - Генштаб
Вертолет с "Z" за 12 млн долларов: "Беларускі Гаюн" рассказал детали падения в Беларуси
Последние новости
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
14:10
видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал
14:06
Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса
13:58
Президент Литвы: Прибыл в Киев с главным месседжем – место Украины в НАТО
Все новости...
Реклама: