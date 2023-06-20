Украинские силы провели успешные контрнаступательные действия на трех участках фронта – ISW

Украинские войска 19 июня провели успешные контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Российский "военкор" сообщил, что 19 июня украинские войска продолжили атаки на северо-запад, северо-восток и юго-запад от Бахмута. Он сообщил, что украинские войска продвинулись вперед возле Краснополовки (около 12 км к северо-востоку от Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр дополнительно сообщила, что за последнюю неделю украинские войска на Запорожском направлении продвинулись до 7 км и освободили 113 кв. км территории, в том числе 8 населенных пунктов на западе Донецкой и Запорожской областей.

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Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали к югу от Великой Новоселки на западе Донецкой области.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, подтверждают, что украинские войска освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области.

"Военкоры" также сообщали о боях к югу и юго-западу от Орехова в течение дня 19 июня".

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Детали: В институте также отметили, что, по оценкам Министерства обороны Великобритании, РФ, вероятно, перебросила значительную часть группировки войск с восточного берега Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления, чтобы противостоять украинским контрнаступательным действиям.