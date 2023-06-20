Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские силы провели успешные контрнаступательные действия на трех участках фронта – ISW

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 05:16
Украинские силы провели успешные контрнаступательные действия на трех участках фронта – ISW
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Украинские войска 19 июня провели успешные контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Российский "военкор" сообщил, что 19 июня украинские войска продолжили атаки на северо-запад, северо-восток и юго-запад от Бахмута. Он сообщил, что украинские войска продвинулись вперед возле Краснополовки (около 12 км к северо-востоку от Бахмута).

Реклама:

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр дополнительно сообщила, что за последнюю неделю украинские войска на Запорожском направлении продвинулись до 7 км и освободили 113 кв. км территории, в том числе 8 населенных пунктов на западе Донецкой и Запорожской областей.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали к югу от Великой Новоселки на западе Донецкой области.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, подтверждают, что украинские войска освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области.

ВИДЕО ДНЯ

"Военкоры" также сообщали о боях к югу и юго-западу от Орехова в течение дня 19 июня".

Детали: В институте также отметили, что, по оценкам Министерства обороны Великобритании, РФ, вероятно, перебросила значительную часть группировки войск с восточного берега Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления, чтобы противостоять украинским контрнаступательным действиям.

Темы: войнаконтрнаступлениеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: