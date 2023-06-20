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У Львові та області прогриміли вибухи

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 05:30
У Львові та області прогриміли вибухи
ЛЬВІВ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У Львові та Львівській області вночі 20 червня прогриміли вибухи.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Садового: "Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області – вибухи.

Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі. Це – важливо!".

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Деталі: Очільник ОВА повідомив, що на Львівщині зберігається повітряна загроза. Посадовець закликав мешканців області зберігати інформаційну тишу.

У Львівській області станом на 05:30 триває повітряна тривога.

Теми: ЛьвіввибухЛьвівщина
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