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Во Львове и области прогремели взрывы

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 05:30
Во Львове и области прогремели взрывы
ЛЬВОВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Во Львове и Львовской области ночью 20 июня прогремели взрывы.

Источник: городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram, председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Садового: "Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области – взрывы.

Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это – важно!".

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Детали: Глава ОВА сообщил, что на Львовщине сохраняется воздушная угроза. Чиновник призвал жителей области сохранять информационную тишину.

Во Львовской области по состоянию на 05:30 продолжается воздушная тревога.

Темы: ЛьвоввзрывЛьвовщина
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