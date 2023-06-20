Во Львове и области прогремели взрывы

Во Львове и Львовской области ночью 20 июня прогремели взрывы.

Источник: городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram, председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Садового: "Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области – взрывы.

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Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это – важно!".

Детали: Глава ОВА сообщил, что на Львовщине сохраняется воздушная угроза. Чиновник призвал жителей области сохранять информационную тишину.

Во Львовской области по состоянию на 05:30 продолжается воздушная тревога.