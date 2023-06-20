Захисники з добу ліквідували понад тисячу окупантів і гелікоптер

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці знищили 1 010 російських загарбників, 23 артилерійські системи, 15 ББМ та 8 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 221 460 (+1 010) осіб ліквідовано,

танків − 3 997 (+8) од,

бойових броньованих машин − 7 750 (+15) од,

артилерійських систем − 3 888 (+23) од,

РСЗВ − 614 (+4) од,

засобів ППО − 372 (+2) од,

літаків − 314 (+0) од,

гелікоптерів − 306 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 393 (+10) од,

крилатих ракет − 1 214 (+3) од,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 645 (+32) од,

спеціальної техніки − 531 (+5) од.

Дані уточнюються.

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