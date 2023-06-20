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Защитники за сутки ликвидировали более тысячи оккупантов и вертолет

Ирина БалачукВторник, 20 июня 2023, 08:14
Защитники за сутки ликвидировали более тысячи оккупантов и вертолет
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 1 010 российских захватчиков, 23 артиллерийские системы, 15 ББМ и 8 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 221 460 (+1 010) человек ликвидировано, 
  • танков − 3 997 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 750 (+15) ед,
  • артиллерийских систем − 3 888 (+23) ед,
  • РСЗО − 614 (+4) ед,
  • средств ПВО − 372 (+2) ед,
  • самолетов − 314 (+0) ед,
  • вертолетов − 306 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 393 (+10) ед,
  • крылатых ракет − 1 214 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 645 (+32) ед,
  • специальной техники − 531 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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