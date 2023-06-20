Защитники за сутки ликвидировали более тысячи оккупантов и вертолет
Вторник, 20 июня 2023, 08:14
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 1 010 российских захватчиков, 23 артиллерийские системы, 15 ББМ и 8 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 221 460 (+1 010) человек ликвидировано,
- танков − 3 997 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 7 750 (+15) ед,
- артиллерийских систем − 3 888 (+23) ед,
- РСЗО − 614 (+4) ед,
- средств ПВО − 372 (+2) ед,
- самолетов − 314 (+0) ед,
- вертолетов − 306 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 393 (+10) ед,
- крылатых ракет − 1 214 (+3) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 645 (+32) ед,
- специальной техники − 531 (+5) ед.
Данные уточняются.