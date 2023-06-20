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Росіяни запустили по Україні 35 "Шахедів", 32 знищені

Ірина БалачукВівторок, 20 червня 2023, 08:49
Росіяни запустили по Україні 35 Шахедів, 32 знищені
Інфографіка з Telegram ПС ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ знищили 32 із 35 ударних дронів "Шахед", які росіяни запустили по Україні вночі 20 червня.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно Повітряні сили: "У ніч на 20 червня противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами "Shahed-136/131" по військових та інфраструктурних об’єктах України.

Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні".

Деталі: ПС уточнили, що росіяни запускали "Шахеди" з північного та південного напрямків − з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.

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В основному окупанти цілили по Київщині − тут збили понад 20 ударних безпілотників.

Загалом 30 "Шахедів" знищили силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М"/С-300.

"Штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях, техніці і тилах окупаційних військ", − підсумували у ПС ЗСУ.

Теми: РосіябезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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