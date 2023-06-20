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Россияне запустили по Украине 35 "Шахедов", 32 уничтожены

Ирина БалачукВторник, 20 июня 2023, 08:49
Россияне запустили по Украине 35 Шахедов, 32 уничтожены
Инфографика из Telegram ВС ВСУ

Воздушные силы ВСУ уничтожили 32 из 35 ударных дронов "Шахед", которые россияне запустили по Украине ночью 20 июня.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно Воздушные силы: "В ночь на 20 июня противник нанес удар иранскими барражирующими боеприпасами "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам Украины.

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В общем оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне".

Детали: ПС уточнили, что россияне запускали "Шахеды" с северного и южного направлений − из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.

В основном оккупанты целились по Киевской области − здесь сбили более 20 ударных беспилотников.

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Всего 30 "Шахедов" уничтожили силами и средствами Воздушных Сил, еще два − подразделениями Сухопутных войск.

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожской области баллистикой − ракетами "Искандер-М"/С-300.

"Штурмовая, бомбардировочная и истребительная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по позициям, технике и тылам оккупационных войск", − подытожили в ВС ВСУ.

Темы: РосcиябеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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