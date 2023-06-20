Россияне запустили по Украине 35 "Шахедов", 32 уничтожены

Воздушные силы ВСУ уничтожили 32 из 35 ударных дронов "Шахед", которые россияне запустили по Украине ночью 20 июня.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно Воздушные силы: "В ночь на 20 июня противник нанес удар иранскими барражирующими боеприпасами "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам Украины.

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В общем оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне".

Детали: ПС уточнили, что россияне запускали "Шахеды" с северного и южного направлений − из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.

В основном оккупанты целились по Киевской области − здесь сбили более 20 ударных беспилотников.

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Всего 30 "Шахедов" уничтожили силами и средствами Воздушных Сил, еще два − подразделениями Сухопутных войск.

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожской области баллистикой − ракетами "Искандер-М"/С-300.

"Штурмовая, бомбардировочная и истребительная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по позициям, технике и тылам оккупационных войск", − подытожили в ВС ВСУ.