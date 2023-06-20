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"Сови" морської піхоти ЗСУ мінусують ворожу техніку і вдень

Валентина РоманенкоВівторок, 20 червня 2023, 09:22
Сови морської піхоти ЗСУ мінусують ворожу техніку і вдень
шеврон 36 ОБрМП. ілюстративне фото бригади

Морські піхотинці ефективно знищують російську техніку за допомогою безпілотників.

Джерело: пресслужба 36 ОБрМП у Facebook, співрозмовник УП серед військових

Дослівно бригада: "Підрозділ ударних безпілотних комплексів "Сови" 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського філігранно мінусує ворожу техніку".

Деталі: За даними УП, події розгорталися на Запорізькому напрямку.

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На відео зафіксовано знищення ворожої БМП та великокаліберного кулемета, встановленого на пікап.

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Теми: війна
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