"Сови" морської піхоти ЗСУ мінусують ворожу техніку і вдень
Вівторок, 20 червня 2023, 09:22
Морські піхотинці ефективно знищують російську техніку за допомогою безпілотників.
Джерело: пресслужба 36 ОБрМП у Facebook, співрозмовник УП серед військових
Дослівно бригада: "Підрозділ ударних безпілотних комплексів "Сови" 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського філігранно мінусує ворожу техніку".
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Деталі: За даними УП, події розгорталися на Запорізькому напрямку.
На відео зафіксовано знищення ворожої БМП та великокаліберного кулемета, встановленого на пікап.
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