"Совы" морской пехоты ВСУ минусуют вражескую технику и днем
Вторник, 20 июня 2023, 09:22
Морские пехотинцы эффективно уничтожают российскую технику с помощью беспилотников.
Источник: пресс-служба 36 ОБрМП в Facebook, собеседник УП среди военных
Дословно бригада: "Подразделение ударных беспилотных комплексов "Совы" 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского филигранно минусует вражескую технику".
Детали: По данным УП, события разворачивались на Запорожском направлении.
Реклама:
На видео зафиксировано уничтожение вражеской БМП и крупнокалиберного пулемета, установленного на пикап.
ВИДЕО ДНЯ