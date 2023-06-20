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"Совы" морской пехоты ВСУ минусуют вражескую технику и днем

Валентина РоманенкоВторник, 20 июня 2023, 09:22
Совы морской пехоты ВСУ минусуют вражескую технику и днем
шеврон 36 ОБрМП. иллюстративное фото бригады

Морские пехотинцы эффективно уничтожают российскую технику с помощью беспилотников.

Источник: пресс-служба 36 ОБрМП в Facebook, собеседник УП среди военных

Дословно бригада: "Подразделение ударных беспилотных комплексов "Совы" 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского филигранно минусует вражескую технику".

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Детали: По данным УП, события разворачивались на Запорожском направлении.

На видео зафиксировано уничтожение вражеской БМП и крупнокалиберного пулемета, установленного на пикап.

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Темы: война
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