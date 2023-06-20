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Байден заявив про прогрес у відносинах з Китаєм після зустрічі Блінкена з Сі Цзіньпіном

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 10:31

Президент США Джо Байден заявив про прогрес у відновленні американо-китайських відносин після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Китай, в ході якого він, зокрема, провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Він (Блінкен. – Ред.) проробив до біса велику роботу. Ми на правильному шляху", – сказав американський президент.

На запитання, чи відчуває він, що США досягли прогресу, Байден відповів, що "він був досягнутий".

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Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув з візитом до Китаю у неділю, 18 червня. Держсекретар раніше провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом, які у Держдепі назвали "змістовними і конструктивними". 

Наступного дня Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Ці переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року.

Після зустрічі Блінкен заявив, що Пекін підтвердив ненадання військової допомоги Росії в межах повномасштабної війни проти України.

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Теми: СШАКитайБайден
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