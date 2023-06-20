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Байден заявил о прогрессе в отношениях с Китаем после встречи Блинкена с Си Цзиньпином

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 10:31

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в восстановлении американо-китайских отношений после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, в ходе которого он, в частности, провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Он (Блинкен. – Ред.) проделал чертовски большую работу. Мы на правильном пути", – сказал американский президент.

На вопрос, чувствует ли он, что США достигли прогресса, Байден ответил, что "он был достигнут".

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Напомним, Энтони Блинкен прибыл с визитом в Китай в воскресенье, 18 июня. Госсекретарь ранее провел переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом, которые в Госдепе назвали "содержательными и конструктивными".

На следующий день Блинкен встретился с Си Цзиньпином. Эти переговоры стали первой встречей такого уровня между США и Китаем с 2018 года.

После встречи Блинкен заявил, что Пекин подтвердил непредоставление военной помощи России в рамках полномасштабной войны против Украины.

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Темы: СШАКитайБайден
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