Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден заявил о прогрессе в отношениях с Китаем после встречи Блинкена с Си Цзиньпином

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 10:31

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в восстановлении американо-китайских отношений после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, в ходе которого он, в частности, провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Он (Блинкен. – Ред.) проделал чертовски большую работу. Мы на правильном пути", – сказал американский президент.

Реклама:

На вопрос, чувствует ли он, что США достигли прогресса, Байден ответил, что "он был достигнут".

Напомним, Энтони Блинкен прибыл с визитом в Китай в воскресенье, 18 июня. Госсекретарь ранее провел переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом, которые в Госдепе назвали "содержательными и конструктивными".

На следующий день Блинкен встретился с Си Цзиньпином. Эти переговоры стали первой встречей такого уровня между США и Китаем с 2018 года.

ВИДЕО ДНЯ

После встречи Блинкен заявил, что Пекин подтвердил непредоставление военной помощи России в рамках полномасштабной войны против Украины.

Темы: СШАКитайБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: