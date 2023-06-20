ЗСУ наступають і закріплюються на двох напрямках − Генштаб

Сили оборони України продовжують наступати на мелітопольському та бердянському напрямках і закріплюються на нових місцях; там, де ЗСУ ведуть оборону, жодної позиції не втрачено.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Пряма мова речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова: "Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: протягом минулої доби на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль, та Новоданилівка – Роботине, українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Ворог зосереджував основні зусилля на ведені оборони та недопущенні просування наших військ, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення".

Деталі: У Генштабі зазначили, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках − там тривають важкі бої, за добу було 45 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Бударки Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Чуйківка, Басівка, Бояро-Лежачі, Тур'я Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населених пунктах Ямпіль, Білогорівка, Сіверськ та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни проводили безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники проводили безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби, що минула, українські захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Біля двох останніх ворог завдав авіаційних ударів. Водночас здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районах Великої Новосілки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Левадного, Зеленого Поля, Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Темирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис та Софіївка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Також Генштаб повідомляє, що окупанти грабують українське населення на тимчасово окупованій території України, яка постраждала від затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, загарбники вилучають на блокпостах при в’їзді до Олешок гуманітарну допомогу, яка була призначена для постраждалого населення.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів.

Загалом українські воїни ліквідували понад 1 010 російських окупантів, знищили 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 1 вертоліт, 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 32 автомобілі 5 одиниць спеціальної техніки.