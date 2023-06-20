ВСУ наступают и закрепляются на двух направлениях − Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наступать на мелитопольском и бердянском направлениях и закрепляются на новых местах; там, где ВСУ ведут оборону, ни одна позиция не потеряна.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Прямая речь спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева: "Наступательные действия продолжаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: за прошедшие сутки на направлениях Новодаровка − Приютное, Макаровка − Ровнополь, и Новоданиловка − Роботино, украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Враг сосредотачивал основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение".

Реклама:

Детали: В Генштабе отметили, что россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях − там продолжаются тяжелые бои, за сутки было 45 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Бударки Харьковской области. Осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Чуйковка, Басовка, Бояро-Лежачи, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Зыбино, Охримовка, Варваровка, Нестерное, Бударки, Красный Яр на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполовки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дибровы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Ямполь, Белогоровка, Северск и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне проводили безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанесли авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики проводили безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение минувших суток украинские защитники отбили все атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки и Победы. Возле двух последних враг нанес авиационные удары. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районах Большой Новоселки и Золотой Нивы. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Россияне нанесли авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля, Новодаровки и Малой Токмачки Запорожской области. Осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Временка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области; Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс и Софиевка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Также Генштаб сообщает, что оккупанты грабят украинское население на временно оккупированной территории Украины, которая пострадала от затопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, захватчики изымают на блокпостах при въезде в Олешки гуманитарную помощь, которая была предназначена для пострадавшего населения.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта оккупантов.

В общем украинские воины ликвидировали более 1 010 российских оккупантов, уничтожили 8 танков, 15 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 4 РСЗО, 2 средства ПВО, 1 вертолет, 10 БпЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 32 автомобиля, 5 единиц специальной техники.