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Карпатська Січ та Андрія Верхогляда: в Києві перейменували ще 2 вулиці

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 червня 2023, 11:57
Карпатська Січ та Андрія Верхогляда: в Києві перейменували ще 2 вулиці
Фото: Getty Images

Сьогодні, 20 червня, Київрада перейменувала ще 2 вулиці столиці, Драгомирова та Гвардійську у Печерському та Голосіївському районах.

Джерело: пресслужба КМВА

Деталі: Відтепер вулиця Драгомирова у Печерському районі називається іменем Андрія Верхогляда — майора 72-ої бригади Чорних Запорожців, народного героя України, який загинув рік тому.

Крім того, вулиця Гвардійська в Голосіївському районі столиці назвали на честь героїчного підрозділу Карпатська Січ.

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Загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.

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Теми: Київдерусифікація
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