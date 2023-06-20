Карпатская Сечь и Андрея Верхогляда: в Киеве переименовали еще 2 улицы

Сегодня, 20 июня, Киевсовет переименовал еще 2 улицы столицы, Драгомирова и Гвардейскую в Печерском и Голосеевском районах.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: Отныне улица Драгомирова в Печерском районе называется именем Андрея Верхогляда - майора 72-й бригады Черных Запорожцев, народного героя Украины, который погиб год назад.

Кроме того, улица Гвардейская в Голосеевском районе столицы назвали в честь героического подразделения Карпатская Сечь.

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Всего в Киеве уже переименовали 316 городских объектов.