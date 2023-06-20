Росіяни вбили ще одного мирного херсонця – голова ОВА

Зранку 20 червня окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Деталі: Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО.

За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік.

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Під ворожі удари також потрапила бригада "швидкої", котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.