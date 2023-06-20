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Россияне убили еще одного мирного херсонца – глава ОВА

Валентина РоманенкоВторник, 20 июня 2023, 12:37

Утром 20 июня оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты - дома, детсад, образовательное учреждение и СТО.

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По предварительной информации, из-за обстрела погиб 27-летний мужчина.

Под вражеские удары также попала бригада "скорой", которая направлялась на помощь херсонцам. Медицинские работники не пострадали.

Темы: Херсонвойна
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