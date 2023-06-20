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Естонія першою з країн Балтії узаконила одностатеві шлюби

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 12:44

Рійгікогу (парламент Естонії) ухвалив закон, який передбачає можливість укладення шлюбу між двома повнолітніми особами незалежно від їхньої статі з 1 січня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За ухвалення відповідного законопроєкту проголосували 55 членів Рійгікогу і 34 – проти.

Документ передбачає зміну змісту інституту шлюбу, відомого з сімейного права, таким чином, що в майбутньому в шлюб можуть вступати дві фізичні особи, які досягли повноліття, незалежно від їхньої статі.

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Крім шлюбу, особи також мають можливість укласти договір про спільне проживання в якості альтернативи.

Тепер одностатеві подружні пари також можуть всиновлювати дітей. Одностатеве подружжя може усиновити дитину одного з подружжя за згодою другого біологічного батька/матері. Закон встановлює принцип, згідно з яким у дитини не може бути більше двох батьків. Зберігається принцип, згідно з яким права та обов'язки щодо дитини насамперед належать її біологічним батькам.

Після голосування у вівторок Естонія стане другою після Словенії країною Східної Європи, де одностатеві пари можуть укладати шлюби. Закон набуває чинності 1 січня 2024 року.

ВІДЕО ДНЯ

Проєкт пройшов перше читання 22 травня, і до встановленого терміну було подано 711 поправок.

Нагадаємо, в Естонії у лютому одностатевим парам, які уклали договір про співжиття, дозволили брати спільне прізвище.

Теми: ЕстоніяЛГБТ
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