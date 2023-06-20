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Эстония первой из стран Балтии узаконила однополые браки

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 12:44

Рийгикогу (парламент Эстонии) принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола с 1 января 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 55 членов Рийгикогу и 34 – против.

Документ предусматривает изменение содержания института брака, известного из семейного права, таким образом, что в будущем в брак могут вступать два физических лица, достигших совершеннолетия, независимо от их пола.

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Помимо брака, лица также имеют возможность заключить договор о совместном проживании в качестве альтернативы.

Теперь однополые супружеские пары также могут усыновлять детей. Однополые супруги могут усыновить ребенка одного из супругов с согласия второго биологического отца/матери. Закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка прежде всего принадлежат его биологическим родителям.

После голосования во вторник Эстония станет второй после Словении страной Восточной Европы, где однополые пары могут заключать браки. Закон вступает в силу 1 января 2024 года.

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Проект прошел первое чтение 22 мая, и до установленного срока было подано 711 поправок.

Напомним, в Эстонии в феврале однополым парам, которые заключили договор о сожительстве, позволили брать общую фамилию.

Темы: ЭстонияЛГБТ
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