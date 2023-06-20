На Таврійському напрямку є просування: знищено 5 рот окупантів та 13 танків

На Таврійському напрямку захисники просуваються вперед, лише за добу ліквідували більше 5 рот окупантів та знищили і пошкодили 46 одиниць ворожої техніки.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань".

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони на Таврійському напрямку pic.twitter.com/6BGlb6n4GG Реклама: June 20, 2023

Деталі: За його словами, лише за останню добу втрати загарбників вбитими та пораненими склали більше 5 рот.

Крім того, було знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки окупантів.

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Зокрема,13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БпЛА "Supercam", БпЛА "Shahed-136", 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", зенітний ракетний комплекс "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", РЛС "Зоопарк", важка вогнеметна система "Сонцепьок".

Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.