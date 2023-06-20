На Таврическом направлении есть продвижение: уничтожено 5 рот оккупантов и 13 танков

На Таврическом направлении защитники продвигаются вперед, только за сутки ликвидировали более 5 рот оккупантов и уничтожили и повредили 46 единиц вражеской техники.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач".

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони на Таврійському напрямку pic.twitter.com/6BGlb6n4GG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 20, 2023

Детали: По его словам, только за последние сутки потери захватчиков убитыми и ранеными составили больше 5 рот.

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Кроме того, было уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники оккупантов.

В частности, 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, БпЛА "Supercam", БпЛА "Shahed-136", 4 гаубицы 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", зенитный ракетный комплекс "Бук", 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", РЛС "Зоопарк", тяжелая огнеметная система "Сонцепёк".

Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага.