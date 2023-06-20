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В Тамбовській області Росії спалахнув пороховий завод: 4 загиблих

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 15:12
В Тамбовській області Росії спалахнув пороховий завод: 4 загиблих
Фото: Міський портал Котовська

У місті Котовську Тамбовської області Росії загорілась будівля порохового заводу.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", який посилається на прес-службу регіонального управління МНС

Деталі: За даними відомства, о 14.10 надійшло повідомлення про вибух у будівлі за адресою: місто Котовськ, вулиця Проспект Праці, будинок 23.

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"За попередньою інформацією, сталося загоряння в будівлі порохового заводу", - сказано у повідомленні. Дані про площу пожежі та про те, чи є внаслідок неї постраждалі, уточнюють.

Пізніше в екстрених службах повідомили, що в результаті вибуху і пожежі чотири людини загинули, ще двоє дістали поранення.

Губернатор області заявив, що причиною пожежі став "людський фактор". 

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Теми: Росіяпожежа
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