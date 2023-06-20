В Тамбовской области России вспыхнул пороховой завод: 4 погибших

В городе Котовске Тамбовской области России загорелось здание порохового завода.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое ссылается на пресс-службу регионального управления МЧС

Детали: По данным ведомства, в 14.10 поступило сообщение о взрыве в здании по адресу: город Котовск, улица Проспект Труда, дом 23.

"По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода", - сказано в сообщении. Данные о площади пожара и о том, есть ли в результате него пострадавшие, уточняются.

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Позже в экстренных службах сообщили, что в результате взрыва и пожара четыре человека погибли, еще двое получили ранения.

Губернатор области заявил, что причиной пожара стал "человеческий фактор".