В Тамбовской области России вспыхнул пороховой завод: 4 погибших
Вторник, 20 июня 2023, 15:12
В городе Котовске Тамбовской области России загорелось здание порохового завода.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое ссылается на пресс-службу регионального управления МЧС
Детали: По данным ведомства, в 14.10 поступило сообщение о взрыве в здании по адресу: город Котовск, улица Проспект Труда, дом 23.
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"По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода", - сказано в сообщении. Данные о площади пожара и о том, есть ли в результате него пострадавшие, уточняются.
Позже в экстренных службах сообщили, что в результате взрыва и пожара четыре человека погибли, еще двое получили ранения.
Губернатор области заявил, что причиной пожара стал "человеческий фактор".
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