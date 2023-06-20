Макрон хоче на саміт у ПАР, на якому чекають Путіна

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна підтвердила, що президент Еммануель Макрон хотів би бути запрошеним на серпневий саміт БРІКС – групи держав, до якої належать Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.

Про це повідомляє французька телерадіокомпанія RFI, пише "Європейська правда".

Французький президент хоче стати першим західним лідером, запрошеним на саміт БРІКС, заявила в понеділок пізно ввечері Колонна.

"Підтримувати діалог завжди позитивно, навіть якщо ми не в усьому погоджуємося", – сказала Колонна на пресконференції в Преторії, де вона зустрілася зі своїм південноафриканським колегою, міністром закордонних справ Наледі Пандором.

Реклама:

"Ми думаємо відверто – але це, очевидно, рішення, яке можуть прийняти тільки відповідні країни – про можливість продовження цього діалогу, чому б не на саміті БРІКС або в іншому форматі", – сказала французька міністерка.

Наступний саміт країн БРІКС у складі Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, які залишаються близькими до Москви попри повномасштабне вторгнення Кремля в Україну, пройде в Йоганнесбурзі 22-24 серпня.

У самітах БРІКС зазвичай беруть участь лідери п'яти країн. Якщо Макрон отримає запрошення, він стане першим західним лідером, який візьме участь у саміті.

ВІДЕО ДНЯ

Виступаючи на тій же пресконференції в понеділок, південноафриканський міністр сказав, що запрошення Макрона не знято з порядку денного, але остаточне рішення залишається за президентом Сирілом Рамафосою як головою наступної зустрічі.

"Якщо це станеться, це буде нововведенням в рамках нинішньої моделі участі БРІКС, але це може посилити глобальний вплив форуму БРІКС", – сказав Пандор.

Нагадаємо, раніше президент ПАР Рамафоса заявив, що очікує на участь Владіміра Путіна на саміті БРІКС у серпні попри те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Міжнародному кримінальному суду.

Читайте також: Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду.