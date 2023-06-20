Данілов назвав пріоритет наступу Сил оборони на цей час: "знекровлення артилерії"

Одним із головних пріоритетів Сил оборони України на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ на передовій.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook

Деталі: За словами Данілова, Сили оборони крок за кроком просуваються вперед до визначених верховним командуванням цілей, маючи одним із своїх головних пріоритетів збереження життя військовослужбовців і цивільного населення.

"М’ясні штурми" - це російська прерогатива пригожинсько-герасимовського стилю ведення війни, а не українського, наголошує секретар РНБО.

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Пряма мова: "Одним із головних пріоритетів СОУ на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ.

Знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення. Така робота українськими захисниками виконується на відмінно. Показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників з моменту початку війни".

Деталі: Окремо Данілов відзначив, що безцінну і надважливу роботу виконують українські Сили опору на тимчасового окупованих Росією територіях, які готують сприятливі умови для подальшої бойової роботи СОУ, полегшуючи звільнення українських територій.

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Секретар РНБО пояснює: Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. СОУ розвивають як власні наступальні операції, так і відбивають ворожий наступ і контратакують.

При цьому російські окупаційні війська активно протидіють українському наступу шляхом максимальної активізації бойових дій на Сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар’їнки і Авдіївки), підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ, маючи на меті повне захоплення Донецької і Луганської областей і відтягування сил та засобів СОУ від інших напрямків.

Ворог також концентрує додаткові сили на Півдні, вибудовуючи, як мінімум, трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного по масштабах мінування територій на найбільш критичному для себе Куп'янсько-Лиманському напрямку з метою убезпечення створення умов із "перерізання" так званого "сухопутного коридору" в Крим.

Данілов наголошує: політичні завдання Путіна зі знищення України військовим шляхом не змінились і продовжують перебувати на кремлівському порядку денному.

Це завдання буде актуальним доти, доки Росія не отримує військової поразки з подальшою внутрішньою дестабілізацією і поваленням путінського режиму.

Пряма мова: "Путін продовжує вірити у перемогу своєї так званої "другої армії" так само, як Гітлер у 1945-му вірив у перемогу Вермахту, що призведе до тих самих наслідків. Компромісів не передбачено, альтернативи бункеру не існує".