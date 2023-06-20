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Данилов назвал приоритет наступления на данный момент: "обескровливание артиллерии"

Валентина РоманенкоВторник, 20 июня 2023, 18:03
Данилов назвал приоритет наступления на данный момент: обескровливание артиллерии
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВСУ ИЗ FACEBOOK ЗЕЛЕНСКОГО

Одним из главных приоритетов Сил обороны Украины в настоящее время является прежде всего "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск на передовой.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

Детали: По словам Данилова, Силы обороны шаг за шагом продвигаются вперед к целям, которые определило верховное командование, имея одним из своих главных приоритетов сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения.

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"Мясные штурмы" - это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны, а не украинского, отмечает секретарь СНБО.

Прямая речь: "Одним из главных приоритетов СОУ в настоящее время является прежде всего "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ.

Уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов обеспечения. Такая работа украинскими защитниками выполняется на отлично. Показатели уничтожения вражеской техники достигли едва ли не максимальных показателей с момента начала войны".

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Детали: Отдельно Данилов отметил, что бесценную и сверхважную работу выполняют украинские Силы сопротивления на временно оккупированных Россией территориях, которые подготваливают благоприятные условия для дальнейшей боевой работы СОУ, облегчая освобождение украинских территорий.

Секретарь СНБО объясняет: Силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия. СОУ развивают как собственные наступательные операции, так и отражают вражеское наступление и контратакуют.

При этом российские оккупационные войска активно противодействуют украинскому наступлению путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьинки и Авдеевки), подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск, имея целью полный захват Донецкой и Луганской областей и оттягивание сил и средств СОУ от других направлений.

Враг также концентрирует дополнительные силы на Юге, выстраивая, как минимум, трехуровневую систему фортификации с проведением беспрецедентного по масштабам минирования территорий на наиболее критическом для себя Купянско-Лиманском направлении с целью обеспечения создания условий по "перерезанию" так называемого "сухопутного коридора" в Крым.

Данилов отмечает: политические задачи Путина по уничтожению Украины военным путем не изменились и продолжают находиться на кремлевской повестке дня.

Эта задача будет актуальной до тех пор, пока Россия не потерпит военное поражение с последующей внутренней дестабилизацией и свержением путинского режима.

Прямая речь: "Путин продолжает верить в победу своей так называемой "второй армии" так же, как Гитлер в 1945-м верил в победу Вермахта, что приведет к тем же последствиям. Компромиссов не предусмотрено, альтернативы бункеру не существует".

Темы: контрнаступлениевойнаДанилов
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