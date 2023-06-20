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Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 18:09

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених, які опинились там у межах домовленостей Угорщини з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, повернені з Угорщини троє військовополонених уже перебувають в Україні, "їм надається всіляка підтримка".

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"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників", – додав представник МЗС.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей "Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги" з Росії забрали 11 українських військовополонених.

При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

За словами міністра, "Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник".

Теми: полоненіУгорщина
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