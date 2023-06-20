Украина вернула из Венгрии трех военнопленных

Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнопленных, которые оказались там в рамках договоренностей Венгрии с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель МИД Олег Николенко.

По словам Николенко, возвращенные из Венгрии трое военнопленных уже находятся в Украине, "им оказывается всяческая поддержка".

"Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", – добавил представитель МИД.

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Напомним, в начале июня венгерская сторона заявила, что в рамках договоренностей "Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи" из России забрали 11 украинских военнопленных.

При этом венгерская сторона не давала украинским дипломатам доступа к гражданам Украины, зато утверждала, что они имеют свободный статус, а также отрицала причетность правительства к вывозу военнопленных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.

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По словам министра, "Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник".