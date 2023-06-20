Маляр: Наступ на півдні триває за планом

Наступ українських воїнів на півдні на кількох напрямках триває за планом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр

Пряма мова: "На півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій".

"Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що "вигризаємо кожен метр землі у ворога".

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Деталі: Маляр наголосила, що ворог мінує поля, а також є інформація, що в Запорізькій області противник мінує навіть населені пункти, де проживають люди, не попереджаючи їх. Також вона розповіла, що є напрямки, де ворог наступає, а українські бійці перебувають в обороні.