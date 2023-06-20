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Маляр: Наступление на юге продолжается по плану

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 18:14
Маляр: Наступление на юге продолжается по плану
Фото иллюстративное

На юге на нескольких направлениях по плану продолжается наступление украинских воинов.

Источник: "Интерфакс-Украина", который приводит слова заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь: "На юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными. Там есть определенные продвижения на всех направлениях, где движутся наши военные. Но враг просто так не будет сдавать занятые позиции, и поэтому продолжаются ожесточенные бои и очень мощный поединок".

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"Мы постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно движемся вперед. И можно даже привести аллегорию, что "выгрызаем каждый метр земли у врага".

Детали: Маляр отметила, что враг минирует поля, а также есть информация, что в Запорожской области противник минирует даже населенные пункты, где проживают люди, не предупреждая их. Также она рассказала, что есть направления, где враг наступает, а украинские бойцы находятся в обороне.

Темы: армиявойна
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