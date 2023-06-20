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Внаслідок підриву ГЕС зникли безвісти 109 людей – Мінреінтеграції

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 червня 2023, 18:38
Внаслідок підриву ГЕС зникли безвісти 109 людей – Мінреінтеграції
ХЕРСОНЩИНА, ФОТО МОСТ

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 109 людей, встановлено місцезнаходження 202 жителів, яких вважали зниклими.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції, глава МВС Ігор Клименко у Telegram

Дослівно Мінреінтеграції: "Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонщини (яких вважали зниклими - ред.).

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...Зниклими безвісти внаслідок підриву дамби все ще вважаються 109 осіб. Їхні справи передані до Нацполіції для проведення розшуку та слідчих дій". 

Деталі: На гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин надійшло 311 звернень про зниклих осіб, з якими втрачено зв’язок через підрив Каховської ГЕС. У Мінреінтеграції уточнили, що близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Міністр внутрішних справ Ігор Клименко 17 червня повідомляв про 31 зниклого безвісти на підконтрольній Україні території.

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Теми: Херсонська областьКаховська ГЕСжертви
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