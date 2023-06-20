В результате подрыва ГЭС пропали без вести 109 человек – Минреинтеграции

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 109 человек, установлено местонахождение 202 жителей, которых считали пропавшими.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции, глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Дословно Минреинтеграции: "По состоянию на сегодня удалось установить местонахождение 202 жителей Херсонщины (которых считали пропавшими - ред.).

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... Пропавшими без вести в результате подрыва дамбы все еще считаются 109 человек. Их дела переданы в Нацполицию для проведения розыска и следственных действий".

Детали: На горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах поступило 311 обращений о пропавших лицах, с которыми потеряна связь из-за подрыва Каховской ГЭС. В Минреинтеграции уточнили, что около 90% обращений касаются пропавших с временно оккупированных территорий Херсонской области.

Министр внутренних дел Игорь Клименко 17 июня сообщал о 31 пропавшем без вести на подконтрольной Украине территории.