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Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 19:07

Словацький парламент у вівторок ухвалив резолюцію, в якій визнає голод в Україні в 1932-1933 роках геноцидом українського народу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SITA.

Автори резолюції, які представляють прозахідні партії, наголосили, що в контексті нинішньої війни Росії проти України, в якій Росія хоче знищити українську національну ідентичність і знову фізично ліквідувати українців як націю, необхідно чітко вказати на минулі дії Росії і зробити все можливе, щоб подібні дії ніколи не повторилися ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні світу.

"Голод в Україні є, разом з Голокостом, найтрагічнішою подією проти людства на європейському континенті. Він спричинив смерть мільйонів українців та українок і був цинічно спланований та жорстоко здійснений радянським режимом з метою впровадження радянської політики колективізації сільського господарства та придушення українського населення та його національної ідентичності", – зазначають словацькі депутати.

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Таким чином, парламент Словаччини визнав Голодомор, тобто штучно викликаний голод в Україні у 1932-1933 роках, спричинений цілеспрямованою політикою радянського режиму на чолі з Йосипом Сталіним, геноцидом українського народу, оскільки він був вчинений з наміром знищити групу людей шляхом нав'язування їм таких умов життя, які були розраховані на їхнє фізичне знищення.

"Агресивна війна Росії проти України, що триває, руйнування її енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, блокування експорту українського зерна та крадіжка Росією мільйонів тонн зерна відновили побоювання широкомасштабного штучно викликаного голоду, особливо на глобальному півдні, який залежить від доступного українського зерна", – йдеться в резолюції.

Президент Володимир Зеленський уже подякував парламенту Словаччини за ухвалену резолюцію. "Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", – написав він у Twitter.

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Голодомор – штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти понад двох десятків країн світу, а також Європейський парламент.

Теми: голодоморгеноцидСловаччина
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