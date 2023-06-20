Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Словацкий парламент во вторник принял резолюцию, в которой признает голод в Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SITA.

Авторы резолюции, представляющие прозападные партии, отметили, что в контексте нынешней войны России против Украины, в которой Россия хочет уничтожить украинскую национальную идентичность и снова физически ликвидировать украинцев как нацию, необходимо четко указать на прошлые действия России и сделать все возможное, чтобы подобные действия никогда не повторились ни в Украине, ни в любой другой стране мира.

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"Голод в Украине является, вместе с Холокостом, самым трагическим событием против человечества на европейском континенте. Он повлек смерть миллионов украинцев и украинок и был цинично спланирован и жестоко осуществлен советским режимом с целью внедрения советской политики коллективизации сельского хозяйства и подавления украинского населения и его национальной идентичности", – отмечают словацкие депутаты.

Таким образом, парламент Словакии признал Голодомор, то есть искусственно вызванный голод в Украине в 1932-1933 годах, вызванный целенаправленной политикой советского режима во главе с Иосифом Сталиным, геноцидом украинского народа, поскольку он был совершен с намерением уничтожить группу людей путем навязывания им таких условий жизни, которые были рассчитаны на их физическое уничтожение.

"Агрессивная война России против Украины, которая продолжается, разрушение ее энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры, блокирование экспорта украинского зерна и кража Россией миллионов тонн зерна возобновили опасения широкомасштабного искусственно вызванного голода, особенно на глобальном юге, который зависит от доступного украинского зерна", – говорится в резолюции.

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Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил парламент Словакии за принятую резолюцию. "Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и чествование миллионов невинных жертв", – написал он в Twitter.

Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств. В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты более двух десятков стран мира, а также Европейский парламент.