Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Протягом дня окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район, поранили чоловіка

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 20:19
Протягом дня окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район, поранили чоловіка
Фото: Лисак

Росіяни протягом 20 червня чотири рази обстріляли Нікопольський район, через що постраждав 74-річний чоловік.

Джерело: керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Протягом дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Випустив з важкої артилерії понад два десятки снарядів. А ще скинув боєприпас з БпЛА. Дісталося Нікополю й Марганецькій громаді. 

Реклама:

Постраждав 74-річний чоловік. З пораненням голови та струсом мозку він доправлений до лікарні". 

Деталі: Лисак також повідомив про пошкодження їдальні, адмінбудівлі і спортивного об’єкта. "Понівечені й 8 приватних будинків, три автомобілі, дві лінії електропередач", - написав він.

Теми: Росіяобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: