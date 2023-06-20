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Протягом дня окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район, поранили чоловіка

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 20:19
Протягом дня окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район, поранили чоловіка
Фото: Лисак

Росіяни протягом 20 червня чотири рази обстріляли Нікопольський район, через що постраждав 74-річний чоловік.

Джерело: керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Протягом дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Випустив з важкої артилерії понад два десятки снарядів. А ще скинув боєприпас з БпЛА. Дісталося Нікополю й Марганецькій громаді. 

Постраждав 74-річний чоловік. З пораненням голови та струсом мозку він доправлений до лікарні". 

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Деталі: Лисак також повідомив про пошкодження їдальні, адмінбудівлі і спортивного об’єкта. "Понівечені й 8 приватних будинків, три автомобілі, дві лінії електропередач", - написав він.

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Теми: Росіяобстріл
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