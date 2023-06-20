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В течение дня оккупанты четыре раза обстреляли Никопольский район, ранили мужчину

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 20:19
В течение дня оккупанты четыре раза обстреляли Никопольский район, ранили мужчину

Россияне в течение 20 июня четыре раза обстреляли Никопольский район, из-за чего пострадал 74-летний мужчина.

Источник: руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение дня враг четыре раза обстрелял Никопольский район. Выпустил из тяжелой артиллерии более двух десятков снарядов. А еще сбросил боеприпас с БпЛА. Досталось Никополю и Марганецкой громаде. 

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Пострадал 74-летний мужчина. С ранением головы и сотрясением мозга он доставлен в больницу". 

Детали: Лысак также сообщил о повреждении столовой, админздания и спортивного объекта. "Повреждены и 8 частных домов, три автомобиля, две линии электропередач", - написал он.

Темы: Росcияобстрел
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