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Австрія виділить ще 18 мільйонів євро для допомоги українцям

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 21:17

Уряд Австрії вирішив виділити ще 18 млн євро для допомоги українцям, які постраждали в результаті російського вторгнення.

Про це повідомили у вівторок міністр закордонних справ Александер Шалленберг та віцеканцлер Вернер Коглер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське агентство АРА.

18 мільйонів євро виділять із закордонного фонду катастроф Міністерства закордонних справ на рахунки організацій, які працюють з постраждалими українськими громадянами.

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За даними МЗС Австрії, із цієї суми по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Ще 4 мільйони євро отримає Дитячий фонд ООН і 2 мільйони євро – Фонд ООН у галузі народонаселення.

За рахунок цих коштів мають отримати підтримку люди в Україні та Молдові, яка прийняла велику кількість переміщених осіб з України.

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Таким чином двостороння фінансова підтримка Австрією України перевищить 150 мільйонів євро. 

У середу Шалленберг також візьме участь у конференції з питань відновлення України в Лондоні.

Нагадаємо, у травні після запеклих дебатів уряд нейтральної Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

Українська сторона раніше зверталась до Австрії з проханням допомогти в розмінуванні територій. Про це, серед іншого, казав і Володимир Зеленський під час звернення до депутатів нижньої палати австрійського парламенту.

Теми: Австріядопомога Українігроші
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