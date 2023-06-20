Австрия выделит еще 18 миллионов евро для помощи украинцам

Правительство Австрии решило выделить еще 18 млн евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российского вторжения.

Об этом сообщили во вторник министр иностранных дел Александер Шалленберг и вице-канцлер Вернер Коглер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское агентство АРА.

18 миллионов евро выделят из зарубежного фонда катастроф Министерства иностранных дел на счета организаций, работающих с пострадавшими украинскими гражданами.

По данным МИД Австрии, из этой суммы по 6 миллионов евро получат Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста.

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Еще 4 миллиона евро получит Детский фонд ООН и 2 миллиона евро – Фонд ООН в области народонаселения.

За счет этих средств должны получить поддержку люди в Украине и Молдове, которая приняла большое количество перемещенных лиц из Украины.

Таким образом двусторонняя финансовая поддержка Австрией Украины превысит 150 миллионов евро.

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В среду Шалленберг также примет участие в конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

Напомним, в мае после ожесточенных дебатов правительство нейтральной Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.

Украинская сторона ранее обращалась к Австрии с просьбой помочь в разминировании территорий. Об этом, среди прочего, говорил и Владимир Зеленский во время обращения к депутатам нижней палаты австрийского парламента.