Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Австрия выделит еще 18 миллионов евро для помощи украинцам

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 21:17

Правительство Австрии решило выделить еще 18 млн евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российского вторжения.

Об этом сообщили во вторник министр иностранных дел Александер Шалленберг и вице-канцлер Вернер Коглер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское агентство АРА.

18 миллионов евро выделят из зарубежного фонда катастроф Министерства иностранных дел на счета организаций, работающих с пострадавшими украинскими гражданами.

Реклама:

По данным МИД Австрии, из этой суммы по 6 миллионов евро получат Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста.

Еще 4 миллиона евро получит Детский фонд ООН и 2 миллиона евро – Фонд ООН в области народонаселения.

За счет этих средств должны получить поддержку люди в Украине и Молдове, которая приняла большое количество перемещенных лиц из Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Таким образом двусторонняя финансовая поддержка Австрией Украины превысит 150 миллионов евро. 

В среду Шалленберг также примет участие в конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

Напомним, в мае после ожесточенных дебатов правительство нейтральной Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.

Украинская сторона ранее обращалась к Австрии с просьбой помочь в разминировании территорий. Об этом, среди прочего, говорил и Владимир Зеленский во время обращения к депутатам нижней палаты австрийского парламента.

Темы: Австрияпомощь Украинеденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Австрия
Австрийская страховая компания Uniqa уходит с российского рынка
Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: водителем микроавтобуса был отец погибших детей
В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
Последние новости
00:10
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: