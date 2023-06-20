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Кількість загиблих внаслідок підриву ГЕС зросла до 21

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 червня 2023, 22:03
Кількість загиблих внаслідок підриву ГЕС зросла до 21
ХЕРСОНЩИНА під час затоплення, ФОТО МОСТ

Кількість загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС наразі зросла до 21 особи, з них п’ятеро людей загинули через прицільні постріли окупантів.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова: "Залишаються підтопленими 595 будинків на Херсонщині. Через дії ворога, на жаль, зростає кількість загиблих та поранених: наразі 21 особа загинула, зокрема 5 – через прицільні постріли росіян, ще 28 отримали поранені, з них 16 – наші ліквідатори".

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Деталі: За його словами, епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Клименко нагадав про заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. 

Пряма мова: "Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти. Систематично відбираємо проби води як технічної, так і питної. Це потрібно для того, аби розуміти, чи можна її безпечно давати людям. А поки що  продовжуємо привозити питну та технічну воду місцевим мешканцям".

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 червня Клименко повідомляв про 18 загиблих внаслідок підриву ГЕС, з яких четверо осіб загинули вогнепальних поранень.

Теми: Херсонська областьКаховська ГЕСжертви
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