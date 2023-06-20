Количество погибших в результате подрыва ГЭС возросло до 21

Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС пока возросло до 21 человека, из них пять человек погибли из-за прицельных выстрелов оккупантов.

Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Остаются подтопленными 595 домов на Херсонщине. Из-за действий врага, к сожалению, растет количество погибших и раненых: сейчас 21 человек погиб, в том числе 5 - из-за прицельных выстрелов россиян, еще 28 получили раненые, из них 16 – наши ликвидаторы".

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Детали: По его словам, эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. Вспышек инфекционных заболеваний не зафиксировано. Клименко напомнил о запрете вылова и потребления рыбы в пострадавших районах.

Прямая речь: "Работают специальные патрули, которые отслеживают такие факты. Систематически отбираем пробы воды как технической, так и питьевой. Это нужно для того, чтобы понимать, можно ли ее безопасно давать людям. А пока продолжаем привозить питьевую и техническую воду местным жителям".

Что этому предшествовало:

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