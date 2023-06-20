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Количество погибших в результате подрыва ГЭС возросло до 21

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 июня 2023, 22:03
Количество погибших в результате подрыва ГЭС возросло до 21
ХЕРСОНСКАЯ область, ФОТО МОСТ

Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС пока возросло до 21 человека, из них пять человек погибли из-за прицельных выстрелов оккупантов.

Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Остаются подтопленными 595 домов на Херсонщине. Из-за действий врага, к сожалению, растет количество погибших и раненых: сейчас 21 человек погиб, в том числе 5 - из-за прицельных выстрелов россиян, еще 28 получили раненые, из них 16 – наши ликвидаторы".

Детали: По его словам, эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. Вспышек инфекционных заболеваний не зафиксировано. Клименко напомнил о запрете вылова и потребления рыбы в пострадавших районах. 

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Прямая речь: "Работают специальные патрули, которые отслеживают такие факты. Систематически отбираем пробы воды как технической, так и питьевой. Это нужно для того, чтобы понимать, можно ли ее безопасно давать людям. А пока продолжаем привозить питьевую и техническую воду местным жителям".

Что этому предшествовало:

  • 19 июня Клименко сообщал о 18 погибших в результате подрыва ГЭС, из которых четверо человек погибли от огнестрельных ранений.

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Темы: Херсонская областьКаховская ГЭСжертвы
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