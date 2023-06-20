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Пентагон: Україну чекають важкі битви, будуть втрати, але вона здатна досягти успіху

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 22:20

У Пентагоні, коментуючи хід контраступальних операцій України, вважають, що українські сили мають необхідні засоби для того, аби її дії були успішними.

Як передає кореспондент "Європейської правди", таку оцінку у вівторок озвучила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами Сінгх, бойові дії в Україні щодня "перетворюються в затяжні битви, як це було у Бахмуті".

"Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час. І ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях", – підкреслила вона.

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Представниця Пентагону нагадала, що минулого тижня відбулось засідання Контактної групи з питань оборони України, учасники якої оголосили нові пакети військової підтримки Києва.

"Ми вважаємо, що надали України системи й засоби, яких вони потребують для бойових дій просто зараз. Ми розуміємо, що битва буде важкою. І, звісно, росіяни будуть пристосовуватись, як це було від початку війни. Але так само будуть пристосовуватись і українці", – додала вона.

Сінгх вказала, що США у своїх розрахунках допомоги Україні враховували і втрати з українського боку.

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"Ми знали, що втрати на полі бою будуть. Це – прикра частина цієї війни. Але, як ми бачили, українці подолали це від самого початку", – підсумувала представниця Пентагону.

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні.

А президент Чехії Петр Павел раніше заявив, що Україна ще не розпочала повномасштабного контрнаступу, але перші операцій Сил оборони на кількох напрямках є його "помірним початком".

Теми: СШАконтрнаступвійна
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