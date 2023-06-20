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Пентагон: Украину ждут тяжелые битвы, будут потери, но она способна добиться успеха

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 22:20

В Пентагоне, комментируя ход контраступальных операций Украины, считают, что украинские силы имеют необходимые средства для того, чтобы ее действия были успешными.

Как передает корреспондент "Европейской правды", такую оценку во вторник озвучила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

По словам Сингх, боевые действия в Украине ежедневно "превращаются в затяжные битвы, как это было в Бахмуте".

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"Мы знаем, что битвы будут тяжелыми. Мы знаем, что на это уйдет время. И мы уверены, что украинцы имеют то, в чем нуждаются. У них есть боевая сила и есть способность достичь успеха в контрнаступательных операциях", – подчеркнула она.

Представительница Пентагона напомнила, что на прошлой неделе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, участники которой объявили новые пакеты военной поддержки Киева.

"Мы считаем, что предоставили Украине системы и средства, в которых они нуждаются для боевых действий прямо сейчас. Мы понимаем, что битва будет тяжелой. И, конечно, россияне будут приспосабливаться, как это было с начала войны. Но так же будут приспосабливаться и украинцы", – добавила она.

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Сингх указала, что США в своих расчетах помощи Украине учитывали и потери с украинской стороны.

"Мы знали, что потери на поле боя будут. Это – досадная часть этой войны. Но, как мы видели, украинцы преодолели это с самого начала", – подытожила представительница Пентагона.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока рано делать выводы относительно того, станет ли украинское контрнаступление поворотным в войне.

А президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что Украина еще не начала полномасштабного контрнаступления, но первые операций Сил обороны на нескольких направлениях является его "умеренным началом".

Темы: СШАконтрнаступлениевойна
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