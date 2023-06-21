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На Чернігівщині зафіксовано понад пів сотні ворожих приходів по прикордонню – ОК "Північ"

Ольга Глущенко Середа, 21 червня 2023, 00:58
На Чернігівщині зафіксовано понад пів сотні ворожих приходів по прикордонню – ОК Північ
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

За даними командування "Північ", російські війська 20 червня обстріляли райони 5 прикордонних населених пунктів Чернігівської області.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Станом на 23:00 20 червня російські війська вчергове обстріляли прикордонні території Чернігівської області".

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Деталі: З 10:35 до 11:15 зафіксовано 27 приходів, ймовірно ствольна артилерія, в районі Янжулівки.

З 10:45 до 11:30 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Леонівки.

З 14:10 до 14:30 зафіксовано 10 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, в районі Карповичів.

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З 18:05 до 18:10 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Хрінівки.

З 17:28 до 18:57 зафіксовано 10 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Єліно.

"Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило" – зазначають в ОК "Північ".

Теми: Чернігівська областьобстрілвійна
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