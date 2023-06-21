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На Черниговщине зафиксировано более полусотни вражеских приходов по пограничникам – ОК "Север"

Ольга ГлущенкоСреда, 21 июня 2023, 00:58
На Черниговщине зафиксировано более полусотни вражеских приходов по пограничникам – ОК Север
фото Getty Images

По данным командования "Север", российские войска 20 июня обстреляли районы 5 пограничных населенных пунктов Черниговской области.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "По состоянию на 23:00 20 июня российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговской области".

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Детали: С 10:35 до 11:15 зафиксировано 27 приходов, вероятно ствольная артиллерия, в районе Янжуловки.

С 10:45 до 11:30 зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе Леоновки.

С 14:10 до 14:30 зафиксировано 10 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе Карповичей.

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С 18:05 до 18:10 зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе Хреновки.

С 17:28 до 18:57 зафиксировано 10 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Елино.

"О потерях среди местного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры информации не поступало", – отмечают в ОК "Север".

Темы: Черниговская областьобстрелвойна
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