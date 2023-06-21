Ворог посилився в Чорному морі надводним ракетоносієм – ОК "Південь"
Середа, 21 червня 2023, 01:53
В оперативному командуванні "Південь" повідомляють, що ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Станом на зараз (вечір 20 червня – ред.) корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат "Адмірал Макаров", споряджений 8 "Калібрами".
Деталі: В оперативному командуванні наголошують, що рівень ракетної небезпеки підвищений.
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А також закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
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