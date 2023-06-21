Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог посилився в Чорному морі надводним ракетоносієм – ОК "Південь"

Середа, 21 червня 2023, 01:53
Ворог посилився в Чорному морі надводним ракетоносієм – ОК Південь
ілюстративне фото ru.wikipedia

В оперативному командуванні "Південь" повідомляють, що ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Станом на зараз (вечір 20 червня – ред.) корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат "Адмірал Макаров", споряджений 8 "Калібрами".

Деталі: В оперативному командуванні наголошують, що рівень ракетної небезпеки підвищений.

Реклама:

А також закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чорне моревійнаРосіяфлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Усі новини...
Чорне море
Одеські пляжі визнали непридатними для відвідування, купання заборонене
Росія запускала "Калібри" з Чорного моря: в Україні була тривога, працювала ППО
Ворог посилив корабельне угруповання в Чорному морі підводним ракетоносієм – ОК "Південь"
Останні новини
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
13:54
В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
Усі новини...
Реклама: