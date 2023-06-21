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Враг усилился в Черном море надводным ракетоносителем – ОК "Юг"

Среда, 21 июня 2023, 01:53
Враг усилился в Черном море надводным ракетоносителем – ОК Юг
иллюстративное фото ru.wikipedia

В оперативном командовании "Юг" сообщают, что враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "По состоянию на сейчас (вечер 20 июня - ред.) корабельная группировка в Черном море увеличена до 8 единиц: к ней присоединился фрегат "Адмирал Макаров", снаряженный 8 "Калибрами".

Детали: В оперативном командовании отмечают, что уровень ракетной опасности повышен.

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А также призывают не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

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Темы: Черное моревойнаРосcияфлот
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