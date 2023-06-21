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В окупованих містах на Запоріжжі дітей змушують писати листи загарбникам – спротив

Ольга Глущенко Середа, 21 червня 2023, 03:16
В окупованих містах на Запоріжжі дітей змушують писати листи загарбникам – спротив
ілюстративне фото markara77/Depositphotos

В окупованих Бердянську і Мелітополі дітей змушують писати листи російським загарбникам.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях окупаційна адміністрація через підконтрольних вчителів змушує дітей в пришкільних таборах писати листи російським загарбникам.

Зокрема відповідні листи централізовано писали у таборах Бердянська та Мелітополя. При цьому діти робили це під запис пропагандистів. Самі листи переписувались з "примірника" й під диктування російських вчителів, яких завезли в регіон".

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Деталі: Спротив повідомляє, що росіяни перетворили школи на ТОТ у пропагандистські осередки й штрафують батьків, які не віддають дітей до цих "шкіл", а також погрожують їм позбавленням батьківських прав.

Також, за даними ЦНС, у цих "школах" створені "молодіжні" та мілітаристичні рухи, вступ до яких фактично примусовий.

"Така політика направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду", – додають у спротиві.

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Теми: окупаціяЗапорізька областьдіти
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