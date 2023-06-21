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В оккупированных городах на Запорожье детей заставляют писать письма захватчикам – сопротивление

Ольга ГлущенкоСреда, 21 июня 2023, 03:16
В оккупированных городах на Запорожье детей заставляют писать письма захватчикам – сопротивление
иллюстративное фото markara77/Depositphotos

В оккупированных Бердянске и Мелитополе детей заставляют писать письма российским захватчикам.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях оккупационная администрация через подконтрольных учителей заставляет детей в пришкольных лагерях писать письма российским захватчикам.

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В частности соответствующие письма централизованно писали в лагерях Бердянска и Мелитополя. При этом дети делали это под запись пропагандистов. Сами письма переписывались с "экземпляра" и под диктовку российских учителей, которых завезли в регион".

Детали: Сопротивление сообщает, что россияне превратили школы на ВОТ в пропагандистские центры и штрафуют родителей, которые не отдают детей в эти "школы", а также угрожают им лишением родительских прав.

Также, по данным ЦНС, в этих "школах" созданы "молодежные" и милитаристические движения, вступление в которые фактически принудительное.

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"Такая политика направлена на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида", – добавляют в сопротивлении.

Темы: оккупацияЗапорожская областьдети
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