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У Генічеську росіяни планують "евакуацію" в разі просування ЗСУ – штаб

Ольга Глущенко Середа, 21 червня 2023, 07:17
У Генічеську росіяни планують евакуацію в разі просування ЗСУ – штаб
Фото: Медіаплатформа "Вгору"

В окупованому Генічеську загарбники бояться просування Сил оборони і готують план втечі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України".

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Деталі: За даними штабу, у Генічеську на мобільні телефони колаборантів надходять SMS-повідомлення  з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.

Теми: окупаціяХерсонська областьконтрнаступвійна
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