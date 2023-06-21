У Генічеську росіяни планують "евакуацію" в разі просування ЗСУ – штаб

В окупованому Генічеську загарбники бояться просування Сил оборони і готують план втечі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України".

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Деталі: За даними штабу, у Генічеську на мобільні телефони колаборантів надходять SMS-повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.